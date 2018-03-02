Benim güzel yarim

Eşi NeslihanAtagül'le şiddetli birkavgaya tutuştuğu iddiaedilen Kadir Doğulu,önceki akşam Akatlar'daydı.Güzel oyuncuyla evliliğininsorunsuz ilerlediğini belirtenDoğulu, 'yarim' diye hitapettiği eşiyle her anın tadınıçıkardıklarını söyledi. Eşinin dekendisi gibi doğa aşığı olduğunudile getiren yakışıklı oyuncu,"Neslihan'la geçen sene 35 günde 3ülke, 11 şehirde kamp yapıp 8 binkilometre kat ettik" dedi.
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