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Benim güzel yarim

25 yaşındaki Atagül ile kendisinden 11 yaş büyük eşi ’nun aşkı herkesi imrendiriyor.

Benim güzel yarim
Eşi Neslihan Atagül'le şiddetli bir kavgaya tutuştuğu iddia edilen Kadir Doğulu, önceki akşam Akatlar'daydı. Güzel oyuncuyla evliliğinin sorunsuz ilerlediğini belirten Doğulu, 'yarim' diye hitap ettiği eşiyle her anın tadını çıkardıklarını söyledi. Eşinin de kendisi gibi doğa aşığı olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, "Neslihan'la geçen sene 35 günde 3 ülke, 11 şehirde kamp yapıp 8 bin kilometre kat ettik" dedi.
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