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Turneye devam

Turneye devam
Oyuncu Betül Arım, "Dışarda Hiçbir Şey Var!" adlı tek kişilik tiyatro gösterisine tam gaz devam ediyor. Şehir şehir gezip tiyatroyu sevdirmeye çalıştığını söyleyen Arım, bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnede olacak...
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