Ölen köpeğini klonlattı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şok açıklama... Barbara Streisand, ölmüş köpeğinin klonlarını ürettiğini duyurdu. 75 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 14 yıldır baktığı köpeği Samantha'yı geçtiğimiz yıl kaybetti. Köpeğinin hasretine dayanamayan Barbara Streisand, köpeği ölmeden önce Samantha'nınkarnından ve ağzından dokular aldırıp köpeğini klonlattı. 'Coton du Tulear' cinsi Samahtha'nın şu anda iki yavruklonu var. Bu klonlatma işlemi ise ünlü şarkıcıya 200 bin dolara mal oldu. Klon yavrular henüz çok küçük oldukları için Samantha'ya ne kadar benzeyecekleri ilerleyen yaşlarda belli olacak.
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bu karı kafayı yemiş.tam yemiş.
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