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Ölen köpeğini klonlattı

, geçtiğimiz yıl köpeği ölmeden önce ondan dokular aldırdı. Samantha’yı klonlatıp 2 yavru köpeğe kavuşan ünlü şarkıcı, bunun için 200 bin dolar ödedi

Ölen köpeğini klonlattı
Dünyaca ünlü şarkıcıdan şok açıklama... Barbara Streisand, ölmüş köpeğinin klonlarını ürettiğini duyurdu. 75 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 14 yıldır baktığı köpeği Samantha'yı geçtiğimiz yıl kaybetti. Köpeğinin hasretine dayanamayan , köpeği ölmeden önce Samantha'nın karnından ve ağzından dokular aldırıp köpeğini klonlattı. 'Coton du Tulear' cinsi Samahtha'nın şu anda iki yavru klonu var. Bu klonlatma işlemi ise ünlü şarkıcıya 200 bin dolara mal oldu. Klon yavrular henüz çok küçük oldukları için Samantha'ya ne kadar benzeyecekleri ilerleyen yaşlarda belli olacak.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

bu karı kafayı yemiş.tam yemiş.

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cevapla 01.03.2018 10:18
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