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İki kadın bir adam

, önceki akşam çifte pişti yaşadı. ve ’yla köşe kapmaca oynayan Sabancı, partiyi erken terk etti

İki kadın bir adam
Önceki akşam Angie Bebek adlı mekanda düzenlenen OPI Oje'nin daveti, eski aşıkların piştisine sahne oldu. Gecenin ilk piştisi Hakan Sabancı ile eski sevgilisi manken Irmak Atuk arasında yaşandı. Ocak ayında Atuk'la Bebek'teki bir mekanda yakınlaşan çapkın işadamı, davet boyunca güzel mankeni görmezden geldi.
Soğuk rüzgarların estiği gecede Sabancı, ikinci şoku ise bir diğer eski aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu görünce yaşadı. Atuk ve Sakuçoğlu'yla karşılaşmamak için köşe kapmaca oynayan genç işadamı, mekanı erken terk etti. Keyfi kaçan , eğlenceye Emirgan'daki başka bir mekanda devam etti.


Atuk, eski aşkına kendini göstermek için büyük çaba sarf etti.


Sakuçoğlu da Atuk gibi Sabancı'yı gecede göz hapsine aldı.


Doğan SAVAŞ
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

akıllı ol hacı.

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cevapla 01.03.2018 10:17
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