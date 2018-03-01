İki kadın bir adam
Hakan Sabancı, önceki akşam çifte pişti yaşadı. Irmak Atuk ve Eliz Sakuçoğlu’yla köşe kapmaca oynayan Sabancı, partiyi erken terk etti
Soğuk rüzgarların estiği gecede Sabancı, ikinci şoku ise bir diğer eski aşkı Eliz Sakuçoğlu'nu görünce yaşadı. Atuk ve Sakuçoğlu'yla karşılaşmamak için köşe kapmaca oynayan genç işadamı, mekanı erken terk etti. Keyfi kaçan Hakan Sabancı, eğlenceye Emirgan'daki başka bir mekanda devam etti.
Atuk, eski aşkına kendini göstermek için büyük çaba sarf etti.
Sakuçoğlu da Atuk gibi Sabancı'yı gecede göz hapsine aldı.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Eliz Sakuçoğlu , Irmak Atuk , Hakan Sabancı
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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akıllı ol hacı.
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