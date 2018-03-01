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En özel misafir

En özel misafir
Dil eğitimi için ABD'ye giden Aleyna Tilki'nin hasretine annesi Havva Öztel daha fazla dayanamadı. Havva Hanım, önceki gün soluğu Kaliforniya'da aldı. Annesinin gelişiyle sevince boğulan 17 yaşındaki popçu, böyle poz verdi.
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