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Emina’nın güç gösterisi

Emina’nın güç gösterisi
Popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Emina Jahovic, eşini sosyal medyada iğnelemeyi sürdürüyor. Ayrılık iddialarının ortaya atıldığı ilk günlerde eşine göndermede bulunan Sırp şarkıcı, dün de İngilizce olarak "Sonunda öğrendiğim tek şey; yalnızken nasıl güçlü olduğumu görmek oldu" mesajını paylaşıp Musti'ye güç gösterisi yaptı.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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taka41 taka41

yorum yok....aileyi kim yiktiysa....eden bulur...

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evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 13:13
Mehdi Mehdi

musti sanki kaypakça,haince,sinsice ilerlemiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 10:16
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