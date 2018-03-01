Emina’nın güç gösterisi

; 19 / 11 11 / 6 6 / -3 5 / -3 4 / 0 5 / 3 2 / -3 17 / 10 3 / -7 7 / 3 14 / 3 6 / -2 2 / -1 15 / 5 3 / -2 3 / -2 8 / 3 3 / -1 -1 / -5 10 / 1 5 / -3 5 / -1 2 / -4 2 / -2 12 / 3 13 / 5 1 / -2 -2 / -10 11 / 3 9 / 1 4 / -4 3 / -3 12 / 5 4 / 3 3 / 0 6 / -1 16 / 9 15 / 2 8 / 0 3 / -2 11 / 5 12 / 6 0 / -3 5 / 2 4 / -5 -1 / -4 3 / -1 3 / -2 -1 / -9 3 / -1 13 / 7 4 / -1 8 / 2 5 / -4 12 / 4 10 / 2 11 / 6 18 / 11 11 / 1 9 / 1 3 / -1 4 / 0 4 / 3 16 / 8 6 / 5 4 / 0 3 / 1 14 / 5 3 / 1 2 / -2 14 / 8 9 / 4 3 / -3 5 / 1 5 / 2 10 / 3 7 / -3 7 / -3 3 / -1 2 / -2 1 / 0 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Popçu Mustafa10 yıllık Sandal'la evliliğini bitirme kararı alan Emina Jahovic, eşini sosyal medyada iğnelemeyi sürdürüyor. Ayrılık iddialarının ortaya atıldığı ilk günlerde eşine göndermede bulunan Sırp şarkıcı, dün de İngilizce olarak "Sonunda öğrendiğim tek şey; yalnızken nasıl güçlü olduğumu görmek oldu" mesajını paylaşıp Musti'ye güç gösterisi yaptı.
kalan karakter 1000
yorum yok....aileyi kim yiktiysa....eden bulur...
musti sanki kaypakça,haince,sinsice ilerlemiş.
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