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Azra neşesi

Azra neşesi
Güzel oyuncu Azra Akın, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununda rol alan Akın, yeni proje için görüşme yaptığını söyledi. Objektiflere gülümseyen oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.
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