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Türk dopingi

Türk dopingi
Hollywood'un ünlü yıldızı Eva Longoria da Türk işadamı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu 'Chobani' marka yoğurtların tutkunu çıktı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan 42 yaşındaki yıldız, önceki gün Los Angeles'ta alışveriş yaptı.


Chobani marka meyveli yoğurtla poz veren , "Hamileliğim boyunca bol bol bu yoğurttan yedim" dedi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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