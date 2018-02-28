Kural evlendi

Bu Cuma sinemaseverlerle buluşacak olan 'Ailecek Şaşkınız' filminden en komik kareler önceki gün basına yansıdı. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ahmet Kural, rol icabı Saadet IşılAksoy'la evlendi. Murat Cemcir'in de başrolde yer aldığı film, izleyenlere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.
Aksoy, Kural'ı askı sistemi olmadan kucağına alıp gücünü gösterdi.
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