;
Yol Durumu
  1. Kırgın çiçekler’e veda
  2. Paris yolcusu

Kural evlendi

Kural evlendi
Bu Cuma sinemaseverlerle buluşacak olan 'Ailecek Şaşkınız' filminden en komik kareler önceki gün basına yansıdı. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Ahmet Kural, rol icabı Saadet Işıl Aksoy'la evlendi. 'in de başrolde yer aldığı film, izleyenlere kahkaha dolu anlar vaat ediyor.


Aksoy, Kural'ı askı sistemi olmadan kucağına alıp gücünü gösterdi.
Etiketler: , ,
  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar