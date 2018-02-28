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Geri sayım başladı

Geri sayım başladı
Sinema tutkunlarının merakla beklediği 'Kaybedenler Kulübü Yolda' için geri sayım başladı. Başrollerinde Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in yer aldığı film, 16 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak. Serinin ilk filminden sonra ikincisi de büyük bir merakla bekleniyor.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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