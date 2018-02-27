;
Yol Durumu
  1. Nusret’e bak!
  2. Süper babaanne iksiri boza

Uçan çantalar

Uçan çantalar
Dünyaca ünlü marka Dolce & Gabbana'dan bir ilk... Marka, Milano Moda Haftası'nda el çantalarını sergilemek için mankenler yerine drone'ları kullandı. Defilede 8 drone sahneye çıkıp el çantalarını teker teker gösterdi.


Marka bu teknolojik defileyi yapmak için ise hayli zorlandı. Salonda bulunan herkesten telefonlarındaki wi-fi bağlantılarının kapatılması istendi. Bu nedenle gösteri 45 dakika gecikmeli başladı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar