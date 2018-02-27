Uçan çantalar

Dünyaca ünlü marka Dolce &Gabbana'dan bir ilk... Marka, MilanoModa Haftası'nda el çantalarını sergilemekiçin mankenler yerine drone'ları kullandı.Defilede 8 drone sahneye çıkıp el çantalarınıteker teker gösterdi.
Marka bu teknolojikdefileyi yapmak için ise hayli zorlandı. Salondabulunan herkesten telefonlarındaki wi-fibağlantılarının kapatılması istendi. Bunedenle gösteri 45 dakika gecikmeli başladı.
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