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Ressam Hande

Ressam Hande
Dizisi erken final yapan Hande Erçel, yeni bir meşgale buldu. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün hayranlarıyla buluşup resim yaptı. Maharetini konuşturan ünlü oyuncu, yaptığı tabloda hayranlarından ilham aldığını söyledi.

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