;
Yol Durumu
  1. Ressam Hande
  2. Kutlama saati

Babalık provası

Babalık provası
Aslı Enver'le aşkı evlilik yolunda ilerleyen Murat Boz, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Yanına gelen minik bir hayranıyla sohbet eden popçu, küçük kızla oyunlar oynadı. Hayranıyla böyle poz veren Boz'un bu karesi "Babalık provası yapıyor" dedirtti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar