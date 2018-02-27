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Aşkın zirvesinde

, tatile doymuyor. Sosyetik işadamı, sevgilisiyle Alpleri’nde keyifte...

Aşkın zirvesinde
İşadamı hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, önceki gün gittikleri İsviçre'de aşkın zirvesine çıktı. Geçtiğimiz ay Meksika'da denizin ve güneşin tadını çıkaran 5 aylık aşıklar, daha sonra St. Moritz'de kayak keyfi yaptı. Bir hafta içinde yaz ile kışı yaşayan ünlü çift, tatillerinden de bol bol paylaşım yaptı. Yaşadıkları romantizm dolu anlarla da karları eriten ikilinin paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu.


Bu arada 'nın annesi Arzu Hanım'ın da müstakbel gelinine onay verdiği bu büyük oğlunun beraberliğini desteklediği de konuşulanlar arasında...
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