Aşkın zirvesinde

İşadamı hacı Sabancıile sevgilisi Nazlı Kayı, öncekigün gittikleri İsviçre'de aşkınzirvesine çıktı. Geçtiğimiz ayMeksika'da denizin ve güneşintadını çıkaran 5 aylık aşıklar,daha sonra St. Moritz'de kayakkeyfi yaptı. Bir hafta içinde yaz ilekışı yaşayan ünlü çift, tatillerindende bol bol paylaşım yaptı.Yaşadıkları romantizmdolu anlarla da karlarıeriten ikilinin paylaştığı bu karebeğeni yağmuruna tutuldu.
Bu arada Hacı Sabancı'nınannesi Arzu Hanım'ın damüstakbel gelinine onayverdiği bu büyük oğlununberaberliğini desteklediği dekonuşulanlar arasında...
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