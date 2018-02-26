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Tugay ofsaytta

İki ay önce Etkin Ünal’la 25 yıllık evliliğini bitiren , önceki gece çapkınlıktaydı. Eski futbolcu, ne yaptıysa da iki güzelle arabada yakalanmaktan kurtulamadı!

Tugay ofsaytta
İki çocuğunun annesi Etkin Ünal'la Aralık 2017'de 25 yıllık evliliğini bitiren eski futbolcu Tugay Kerimoğlu, bekarlığa çabuk alıştı. Eski Milli yıldız, önceki akşam Nişantaşı'ndaki Dutluk adlı mekanda 2 güzelle eğlencedeydi. Bir erkek arkadaşının da kendisine eşlik ettiği Kerimoğlu, boşandıktan sonra ilk kez çapkınlık turuna çıktı. Eğlence sonrasında gazetecileri atlatmak için taktik yapan 48 yaşındaki Kerimoğlu, ofsayta düşmekten kurtulamadı.


TAKTİK İŞE YARAMADI
Mekan çıkışı gazeteci olup olmadığını kontrol eden eski futbolcu, 10 dakika bekledikten sonra beraberindekilerle lüks aracına bindi. Saat sabah 05.20'de direksiyon başına geçen Kerimoğlu ile arka koltukta oturan kızlar, 100 metre ileride sıkışan trafikte flaşlar patlayınca şoke oldu. Kerimoğlu, yüzünü yana çevirirken kızlardan biri de hemen arka koltuğa eğilip yüzünü gizlemeye çalıştı. Trafiğin açılmasıyla gaza basan eski futbolcu, hızla oradan kaçtı. Bu arada Tugay Kerimoğlu'nun Ayşe adında bir mimarla olan aşkı yüzünden evliliğinin bittiği magazin kulislerinde konuşulmuş ancak eski futbolcu, bu iddiayı yalanlamıştı.


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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