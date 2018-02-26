Tugay ofsaytta

İki çocuğunun annesi EtkinÜnal'la Aralık 2017'de 25yıllık evliliğini bitiren eskifutbolcu Tugay Kerimoğlu,bekarlığa çabuk alıştı. EskiMilli yıldız, önceki akşamNişantaşı'ndaki Dutluk adlımekanda 2 güzelle eğlencedeydi.Bir erkek arkadaşının da kendisineeşlik ettiği Kerimoğlu, boşandıktansonra ilk kez çapkınlık turunaçıktı. Eğlence sonrasındagazetecileri atlatmak için taktikyapan 48 yaşındaki Kerimoğlu,ofsayta düşmekten kurtulamadı.
TAKTİK İŞE YARAMADI Mekan çıkışı gazeteci olupolmadığını kontrol eden eskifutbolcu, 10 dakika beklediktensonra beraberindekilerle lüksaracına bindi. Saat sabah 05.20'dedireksiyon başına geçen Kerimoğluile arka koltukta oturan kızlar, 100metre ileride sıkışan trafikteflaşlar patlayınca şoke oldu.Kerimoğlu, yüzünü yana çevirirkenkızlardan biri de hemen arkakoltuğa eğilip yüzünü gizlemeyeçalıştı. Trafiğin açılmasıylagaza basan eski futbolcu, hızlaoradan kaçtı. Bu arada TugayKerimoğlu'nun Ayşe adında birmimarla olan aşkı yüzündenevliliğinin bittiği magazinkulislerinde konuşulmuş ancak eskifutbolcu, bu iddiayı yalanlamıştı.
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