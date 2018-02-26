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Tatlı buluşma

Tatlı buluşma
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın kıskançlığı tuttu. Kaynarca'yı önceki gün sette yeğeni ziyaret etti. Oyuncuyu yeğeniyle arkadaşı öpücüklere boğdu.


Kaynarca bu kareye "Erkek arkadaşımı tanıştırayım diye sete gelmez mi?" notu düştü.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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