Sinem kendini saldı!

; 19 / 10 12 / 6 8 / 2 5 / -4 13 / 3 14 / 4 10 / 2 19 / 9 2 / -10 15 / 4 16 / 6 11 / 1 9 / 4 14 / 4 8 / 0 9 / 4 7 / 2 4 / -1 8 / 1 12 / 2 9 / 5 8 / 0 11 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 4 10 / 5 -1 / -4 9 / 3 9 / 0 3 / -5 11 / 3 12 / 4 12 / 6 10 / 1 6 / 0 15 / 9 14 / 3 10 / -1 7 / 4 15 / 6 12 / 7 11 / 4 13 / 4 3 / -5 10 / 2 13 / 2 13 / 2 3 / -4 13 / 2 13 / 8 6 / 5 14 / 4 9 / 2 12 / 3 14 / 5 10 / 5 18 / 11 12 / 3 9 / 0 11 / 3 12 / 2 15 / 6 18 / 9 14 / 7 10 / 5 14 / 5 11 / 2 9 / 4 9 / 3 14 / 7 7 / 2 5 / 1 14 / 5 15 / 7 8 / 2 10 / 1 7 / 0 6 / 5 9 / 2 7 / 5 Son dizisi reyting kurbanı olan Sinem Kobal, arkadaşlarıyla daha sık görüşmeye başladı. Önceki akşam Etiler'de dostlarıyla buluşan Kobal, sus pustu. Davetlerde şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bu kez ise hayli özensizdi.
Doğan SAVAŞ
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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kim bunlar tanıyamadık
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