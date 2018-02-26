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Sinem kendini saldı!

Sinem kendini saldı!
Son dizisi reyting kurbanı olan Sinem Kobal, arkadaşlarıyla daha sık görüşmeye başladı. Önceki akşam Etiler'de dostlarıyla buluşan Kobal, sus pustu. Davetlerde şıklığıyla dikkat çeken güzel oyuncu, bu kez ise hayli özensizdi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

kim bunlar tanıyamadık

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 07:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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