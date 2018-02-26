Fergie’yi unuttu

Geçtiğimiz Eylül'de 2009'dan beri evli olduğu Fergie ile ayrıldığını duyuran JoshDuhamel, boşanma üzüntüsünü çabuk atlattı. Defalarca dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen 45 yaşındaki aktör, kalbinin yeni güzelini buldu.
Amerikalı aktör, kendisinden 17 yaş küçük EizaGonzalez ile aşk yaşamaya başladı. Josh Duhamel ile Meksikalı aktrisin yeni birlikteliği, özellikle Fergie hayranları arasında hayal kırıklığı yarattı.
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