;
Yol Durumu
  1. Kışın deniz keyfi
  2. Heyecan sardı

’yi unuttu

Fergie’yi unuttu
Geçtiğimiz Eylül'de 2009'dan beri evli olduğu Fergie ile ayrıldığını duyuran Josh Duhamel, boşanma üzüntüsünü çabuk atlattı. Defalarca dünyanın en yakışıklı erkeği seçilen 45 yaşındaki aktör, kalbinin yeni güzelini buldu.


Amerikalı aktör, kendisinden 17 yaş küçük Eiza Gonzalez ile aşk yaşamaya başladı. ile Meksikalı aktrisin yeni birlikteliği, özellikle hayranları arasında hayal kırıklığı yarattı.
Etiketler: ,
  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar