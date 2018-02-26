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Emina’ya kardeş desteği

Emina’ya kardeş desteği
Popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmeye karar veren Emina Jahovic'e ailesinden destek geldi.


Jahovic, önceki akşam Sırbistan'dan gelen kız kardeşi Sabina Jahovic ve bir arkadaşıyla Papermoon adlı mekanda yemek yedi. Ailesiyle boşanma öncesinde moral depolayan Sırp şarkıcı, çektiği bu kareyi de instagram'da paylaştı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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