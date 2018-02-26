Darbukatör Candan

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Bir ara darbukadaki hünerlerini de gösteren sanatçı, şovuyla herkesi mest etti.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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