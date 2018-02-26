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Darbukatör Candan

Darbukatör Candan
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi , önceki akşam Girne Rocks Hotel'de adeta şov yaptı. Erçetin, sevilen şarkılarıyla kulakların pasını sildi.


Bir ara darbukadaki hünerlerini de gösteren sanatçı, şovuyla herkesi mest etti.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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