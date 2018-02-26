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Cem hatırası

Cem hatırası
'Arif V 216' filmiyle gişede yüzü gülen Cem Yılmaz, önceki gün İzmir'deki hayranlarıyla buluştu. Alaçatı'daki bir mekanda filmini sevenleriyle izleyen komedyen, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Özge Sabuncu ile aşk yaşayan Yılmaz'ın sarışın güzelle verdiği poz ise "Aman Özge görmesin" esprisi yaptırdı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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