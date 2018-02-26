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Ağır solist

Ağır solist
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gece Günay Restaurant'ta sahne aldı. Diva, üzerinde özel kesim aynalar bulunan kostümüyle ışıl ışıldı. Kıyafetinin 40 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, sahnede zor anlar yaşadı.


Ersoy, zaman zaman şarkılarını oturarak söylemek zorunda kaldı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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