Kelebek etkisi

Sanat, iş ve siyaset dünyasının ünlüleri önceki akşam Çırağan Sarayı'nda kelebek hastası çocuklar yararına düzenlenen davette buluştu. Gecede kelebek hastası çocukların tedavisi için 'Bir Resim Yap' kampanyası kapsamında yapılan tablolar açık artırmayla satışa sunuldu.





BÜYÜK YARDIMLAŞMA



Ünlü isimlerin resmettiği tabloların satışından elde edilen 889 bin 500 TL gelir, Hayaller Gerçek Olsa Derneği'ne aktarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı tablo Ayşe Cevahir ve Onur Sürmeli tarafından 500 bin TL'ye satın alındı. Süperstar Ajda Pekkan'ın yaptığı tabloyu ise ünlü işadamı Sadettin Saran aldı. Saran, Pekkan'ın tablosu için derneğe 50 bin TL bağışladı. Bu arada sunuculuğunu Özlem Kaymaz'ın yaptığı, Okan Karacan'ın da müzayedesini yönettiği gecede Muazzez Ersoy sahne alarak konuklara müzik ziyafeti sundu.





Doğan SAVAŞ