Ivanka yıldız gibi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Güney Kore'nin PyeongChang kentine gitti. Kapanışı yapılan 2018 Kış Olimpiyatları'nı yakından takip etti. Dün sabah saatlerinde ise snowbord yarışlarını izledi.



Yarışmacıları tribünden büyük bir heyecanla destekledi. İzleyiciler ise yarışı bir kenara bırakıp Ivanka'ya kilitlendi. Yüzlerce kişi yanına kadar gidip, selfie sırasına girdi. Fotoğraf çektirmeye başaranlar Ivanka Trump'a teşekkür etti. Sonra da o kareleri sosyal medya hesaplarına yükledi.





Yarışmaları büyük bir keyifle seyreden Ivanka Trump, daha sonra ağırlandığı otele geçip dinlendi. ABD'ye dönmeden önce ise Güney Koreli üst düzey yöneticilerle toplantılar yapacağı belirtildi. Bu görüşmelerin, ikili ilişkiler için büyük önem taşıdığı ifade edildi.