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Ivanka yıldız gibi!

, ’ye gitti. ’nı izledi. Güzelliğiyle tribündekileri büyüledi. Maçları bir kenara bırakan seyirciler selfie sırasına girdi.

Ivanka yıldız gibi!

ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump, 'nin PyeongChang kentine gitti. Kapanışı yapılan 'nı yakından takip etti. Dün sabah saatlerinde ise snowbord yarışlarını izledi.

Yarışmacıları tribünden büyük bir heyecanla destekledi. İzleyiciler ise yarışı bir kenara bırakıp Ivanka'ya kilitlendi. Yüzlerce kişi yanına kadar gidip, selfie sırasına girdi. Fotoğraf çektirmeye başaranlar 'a teşekkür etti. Sonra da o kareleri sosyal medya hesaplarına yükledi.



Yarışmaları büyük bir keyifle seyreden Ivanka Trump, daha sonra ağırlandığı otele geçip dinlendi. 'ye dönmeden önce ise Güney Koreli üst düzey yöneticilerle toplantılar yapacağı belirtildi. Bu görüşmelerin, ikili ilişkiler için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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