Yerli Elvis’in mirasına hücum

Yerli Elvis olarak bilinen efsane şarkıcı Erol Büyükburç, 2015 yılında hayatını kaybetti. Büyükburç, Etiler'de ve Beşiktaş'ta iki evi, Mecidiyeköy'de bir dükkanı, Yalova-Çınarcık'ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığını kızı Evren Büyükburç'a bıraktı. Ünlü sanatçının anneleri ayrı olan kızları Jeyan ve Özlem Büyükburç vasiyetnameye itiraz ederek, Evren Büyükburç'a dava açmıştı. Büyükburç'un nüfusuna almadığı diğer kızı Esra Şimşek ise eşinin tüm ısrarlarına rağmen babasının mal varlığıyla ilgilenmediğini söylemişti. Mahkemenin yolunu tutan kızları, miras davasındaki son gelişmeyi anlattı. Kasım ayında görülen duruşma şahitlerin ve delillerin incelenmesi için şubat ayına ertelenmişti. Kardeşler arasında olay çıkaran mal varlığı davası dün gerçekleşti. Büyükburç'un 8 yıl evli kaldığı ve ölümünden bir yıl önce ayrıldığı son eşi Ute Eser mahkemede tanık olarak dinlendi. Ute Eser katıldığı duruşmada 'Emel Hanım hastalığını kullanarak malların çoğunu kendisi ve kızı Evren'in üstüne yaptırdı" dedi. Erol Büyükburç'un birçok röportajında merhum eşi Emel Hanım'ı (Evren'in annesi) unutamadığını hatta rüyasında bile onunla konuştuğunu açıklamıştı. Jeyan Büyükburç ve Özlem Büyükburç, kendi haklarını isdediklerini ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Jeyan Büyükburç, mahkemede kimin haklı olduğunun belli olacağını söyledi.
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