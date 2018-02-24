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Şiir gibi aşk

Şiir gibi aşk
Metin Hara, geçtiğimiz yaz birlikte olmaya başladığı Adriana Lima'ya olan aşkını, instagram'da dile getirdi. Hara, önceki gün güzel modelin fotoğrafını paylaşıp altına "She was the poem I always wanted to write..." yani "O her zaman yazmak istediğim şiirdi" diye yazdı. Bu kare, yaklaşık 30 bin beğeni aldı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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