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Sevimli misafir

Sevimli misafir
Sempatik oyuncu Ezgi Mola, önceki gün bir mekanda otururken yanına gelen sokak köpeğini elleriyle besledi.


Mola, bu paylaşımına "Yalnızlaşmışız iyice üstelik de alışmışız" diye de not düştü...
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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