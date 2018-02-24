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Şamata zamanı

Şamata zamanı
Oyuncu Alara Bozbey'le doludizgin bir aşk yaşayan Ata Demirer'in keyfine diyecek yok. Önceki akşam tek kişilik gösterisi sonrası Beşiktaş'taki BKM çıkışı görüntülenen ünlü komedyen, hayli neşeliydi. , hakkındaki "Evleniyor" haberini ise yalanladı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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