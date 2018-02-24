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Jakuzide kar keyfi

Jakuzide kar keyfi
Nergis Kumbasar ile Mehmet Ali Erbil'in eski evliliğinden olan kızları Yasmin, önceki gün Kartalkaya tatilinden bu paylaşımı yaptı.


Sıcak suyla dolu jakuziye girip böyle poz veren 22 yaşındaki Yasmin, olay yaratan paylaşımlarına da bir yenisini eklemiş oldu.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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