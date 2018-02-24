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Güzel jest

Güzel jest
Oyuncu Demet Özdemir, kalbinin güzelliğiyle de takdir topluyor. Lösemili Çocuklar Vakfı için birçok projede yer alan oyuncu adına bu kez hayranları yardımda bulundu. Özdemir'in doğum gününü kutlamak isteyen fanları, oyuncu adına Lösev'e tansiyon aleti hediye etti.


Özdemir de "Aldığım en anlamlı hediye" diyerek sevenlerine teşekkür etti.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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