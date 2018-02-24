Gönüllü anne

Şu sıralar bir projede görev almayan Meryem Uzerli, kendisini daha anlamlı işlere adadı. 4 yaşında Lara isminde bir kız çocuğu bulunan Uzerli, önceki gün Koruncuk Bolluca Çocuk Köyü'nü ziyaret etti. Burada korunmaya alınmış miniklere hediyeler götüren Uzerli, onlarla yakından ilgilendi. Çocuklarla oyunlar oynayıp, onları kucağından indirmeyengüzel oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Miniklere anne şevkati gösteren Meryem Uzerli, gönülleri bir kez daha fethetti.
Miniklere sıcacık duygular yaşatan Meryem Uzerli, Esra Oflaz Güvenkaya'nın öncülüğünde düzenlenen 'İkinci Şans' sosyal projesinin de yüzü olmuştu.
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