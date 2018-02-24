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Gönüllü anne

Çocuklar için ‘İkinci Şans’ projesinde görev alan Meryem Uzerli, önceki gün Bolluca Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Güzel oyuncu, minik kalplere annelik şevkati gösterdi

Gönüllü anne
Şu sıralar bir projede görev almayan Meryem Uzerli, kendisini daha anlamlı işlere adadı. 4 yaşında Lara isminde bir kız çocuğu bulunan Uzerli, önceki gün Koruncuk Bolluca Çocuk Köyü'nü ziyaret etti. Burada korunmaya alınmış miniklere hediyeler götüren Uzerli, onlarla yakından ilgilendi. Çocuklarla oyunlar oynayıp, onları kucağından indirmeyen güzel oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Miniklere anne şevkati gösteren Meryem Uzerli, gönülleri bir kez daha fethetti.


Miniklere sıcacık duygular yaşatan Meryem Uzerli, Esra Oflaz Güvenkaya'nın öncülüğünde düzenlenen 'İkinci Şans' sosyal projesinin de yüzü olmuştu.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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