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Formun sırrı

Formun sırrı
Bir çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Ahu Yağtu, önceki gün Zorlu'daydı. Yağtu, "Sağlıklı beslenme ve spora çok önem veririm. Haftanın belirli günlerinde 3 saatimi spora ayırırım" dedi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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