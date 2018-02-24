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Ekürisi diva

Ekürisi diva
Alişan, bu akşam Günay'da sahne alacak. Başarılı şarkıcı, bir süre öncesine kadar dargın olduğu konuşulan Bülent Ersoy ile tam 5 yıl aradan sonra aynı sahneyi paylaşacak olmanın sevincini yaşıyor.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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