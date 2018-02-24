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hatırası

Dubai hatırası
Eşi Engin Altan Düzyatan ve oğlu Emir Aras'la önceki gün Dubai'ye giden Neslişah Alkoçlar, kuralını bozmadı.


Sosyetik güzel, instagram paylaşımında oğlunun yüzünü sakladı.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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