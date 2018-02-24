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Aleyna boy attı

Aleyna boy attı
Önümüzdeki ay 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki'nin önceki gün Malibu'dan paylaştığı fotoğrafları sosyal medyayı salladı.


Fotoğraflarında boyu 1.90 çıkan popçuya, "O sen olsan bari, ama bunlar photoshop" yorumu yağdı. Tilki de bu yorumlara "Fotoğraflarımda da o kadar güzelim ki demek ki gerçek olduğuna inanamıyorlar. Bir tane filtre yok fotoğrafımda çatlayın" yanıtı verdi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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