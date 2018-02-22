Vefalı Kıvanç

; 19 / 9 13 / 7 12 / 2 4 / -1 14 / 2 16 / 3 12 / 3 15 / 12 2 / -9 16 / 6 18 / 10 14 / 7 13 / 3 13 / 4 8 / 1 13 / 5 11 / 5 5 / -1 12 / 2 12 / 4 15 / 7 12 / 7 13 / 1 13 / 1 15 / 8 14 / 5 14 / 7 9 / 6 12 / 5 11 / 3 4 / -1 13 / 3 12 / 6 12 / 6 12 / 0 4 / 1 16 / 10 11 / 4 10 / 4 11 / 7 16 / 11 13 / 6 15 / 3 12 / 4 2 / -6 12 / 2 12 / 1 13 / 2 9 / 6 12 / 1 13 / 8 13 / 8 13 / 2 12 / 4 12 / 5 15 / 10 11 / 7 19 / 12 12 / 6 8 / 2 11 / 0 13 / 0 12 / 6 18 / 9 13 / 7 14 / 7 11 / 6 12 / 6 9 / 7 11 / 1 14 / 9 8 / 5 9 / 6 14 / 3 12 / 7 12 / 3 12 / 4 6 / -3 13 / 7 10 / 0 10 / 6 Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün ağabeyi Cem Tatlıtuğ'un rahatsızlandığını duyunca hastaneye koştu. Ünlü oyuncu, midesindeki rahatsızlıktan dolayı Ulus'taki bir hastaneye kaldırılan ağabeyine gece boyu refakatçi oldu. Tatlıtuğ, sabaha karşı hastaneden antika Ferrari'si ile ayrıldı.
Aydın HAMZA
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