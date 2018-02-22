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Saçlarına sardı!

Saçlarına sardı!
Oyuncu Ahmet Kural'la ayrılınca her kadın gibi saçlarını şekilden şekle sokan Sıla, önceki gün de kuafördeydi. Bebek'teki kuaförde saçlarını sapsarıya boyatan ünlü şarkıcıya 5 arkadaşı eşlik etti.


Aydın HAMZA
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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