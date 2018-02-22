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Oscarlık dedikodu

Oscarlık dedikodu
Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki bir yardım gecesine katılan Heidi Klum ile Adrien Brody'nin davet sonrası düzenlenen partide samimiyeti ilerlettikleri iddia edildi.
Alman model ile Oscarlı aktörün aşk iddiası, olay yarattı. Bu arada , 3 yıllık aşkı Vito Schnabel'le geçtiğimiz Eylül'de ayrıldı. Brody'nin de Rus model Lara Leito aşkı kısa süre önce bitti.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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