Mağdur gençlere servet

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Parkland kentindeki bir lisede silahlısaldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yürek yakan olay üzerine 'bireyselsilahsızlanma için' kampanyalar başlatıldı. Dünyaca ünlü çift Amalile George Clooney de hem kampanyaya destek verdi; hem de saldırıdan etkilenen çocuklar için 500 bin dolarlıkbağışta bulundu.
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