;
Yol Durumu
  1. Ronaldo uçurdu!
  2. Kraliçe’nin gülen yüzü

Mağdur gençlere servet

Mağdur gençlere servet
Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Parkland kentindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 17 kişi yaşamını yitirmişti. Bu yürek yakan olay üzerine 'bireysel silahsızlanma için' kampanyalar başlatıldı. Dünyaca ünlü çift Amal ile George Clooney de hem kampanyaya destek verdi; hem de saldırıdan etkilenen çocuklar için 500 bin dolarlık bağışta bulundu.
Etiketler:
  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar