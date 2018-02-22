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‘İyi ki doğdun Aloşum’

‘İyi ki doğdun Aloşum’
Komedyen Ata Demirer'le sevgilisi Alara Bozbey'in aşkı tam gaz sürüyor. 2014'te kısa süreli aşk yaşadığı Bozbey'le geçtiğimiz ay yeniden bir araya gelen komedyen, önceki gün sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.


Demirer, kendinden 14 yaş küçük aşkının 32. yaş gününü pastayla kutladı. Aşkıyla mutluluk pozu veren komedyen, bu kareye "İyi ki doğdun Aloşum" notu düştü.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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