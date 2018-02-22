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İşte minik Sare

İşte minik Sare
Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan Göztepeli Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, kısa sürede eski formuna kavuştu. Önceki gün minik kızı Sare'yle fotoğrafını paylaşan Sarıoğlu, görüntüsüyle şaşırttı.


Hamileliği boyunca 23 kilo alan güzel pilot, spor yapmadan zayıflamasının sırrının da bebeğini emzirmesi olduğunu söyledi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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