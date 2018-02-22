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Dostluk için teknolojik veto

Dostluk için teknolojik veto
Başarılı popçu , teknolojinin dostluklara verdiği zarara savaş açtı. Ünlü şarkıcı, önceki gün popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ı telefonundan sildiğini söyledi.
Daha önce 'taki arkadaş grubuyla sürekli yazıştığını belirten popçu, "Londra'da yaşarken dostlarımla sık görüşürdüm. Ama WhatsApp yüzünden görüşmelerimiz azaldı. Ben de uygulamayı sildim" dedi.
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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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