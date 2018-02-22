Dostluk için teknolojik veto

Başarılı popçu Yalın, teknolojinin dostluklara verdiğizarara savaş açtı. Ünlü şarkıcı, önceki gün popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ıtelefonundan sildiğini söyledi. Daha önce WhatsApp'taki arkadaş grubuyla sürekli yazıştığını belirten popçu, "Londra'dayaşarken dostlarımlasık görüşürdüm.Ama WhatsAppyüzünden görüşmelerimiz azaldı.Ben de uygulamayı sildim" dedi.
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