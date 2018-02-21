Eşi Pınar Tevetoğlu ile doğacak bebeklerini dört gözle bekleyen Tarkan, önceki gün Ulus'taki Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosundan çıkarken objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Tarkan, aracına binerken objektiflere öpücükler attı.
Mega değil ayva göbek
Etiketler: Tarkan
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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