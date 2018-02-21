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Mega değil ayva göbek

Eşi Pınar Tevetoğlu ile doğacak bebeklerini dört gözle bekleyen Tarkan, önceki gün Ulus'taki Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosundan çıkarken objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken , aracına binerken objektiflere öpücükler attı.

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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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