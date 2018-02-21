Kardeşlik bozuldu!
Burak Özçivit’ten dostluğa nokta! Yakışıklı oyuncu, ‘Kardeşim Benim 2’ filmine yeterli desteği vermediğini düşündüğü Murat Boz’a sosyal medya faturası kesti! Özçivit, Boz’la olan tüm fotoğraflarını instagram’da sildi
İNKAR EDİLMİŞTİ!
Daha önce TAKVİM'in duyurduğu küslüğü her seferinde inkar eden ikiliden Burak Özçivit, son hamlesiyle de ünlü şarkıcıyla arasının bozuk olduğunu kanıtladı. 'Kardeşim Benim 2'nin ilk gişe rakamlarının öğrenildiği tarihlerde morali bozulan Özçivit, filme sahip çıkmamakla suçladığı Boz'u instagram'da takipten de çıkarmıştı. Yalnızca galada eşi Fahriye Evcen'le verdiği pozu silmeyen Özçivit, hem 'Kardeşim Benim 2'yi hem de Murat Boz'la dostluğunu maziye gömdü.
GÖZLER BOZ'DA...
Bunun üzerine gözler ünlü popçuya çevrildi. Boz, geçtiğimiz günlerde "Gişeden dolayı arkadaşlık biter mi? Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse zaten hiç olmasın daha iyi. Fahriye de Burak da sevdiğimiz arkadaşlarımız" demişti. Israrla yakışıklı oyuncuyla küs olmadığını belirten Boz'un, son gelişme üzerine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu. Bu arada Murat Boz'un yeni filmi için hazırlıklara başladığı ve sinema filminde eşi tarafından terk edilip kızıyla yaşamını sürdüren down sendromlu bir babayı canlandıracağı söyleniyor.
AŞKLARINDAN TAKİBE DEVAM
Özçivit'le Boz sosyal medyada birbirlerini takip etmezken Fahriye Evcen ile Aslı Enver takipleşmeyi sürdürüyor.
Etiketler: Burak Özçivit , Murat Boz , Fahriye Evcen , Sosyal medya
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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