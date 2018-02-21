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Kardeşlik bozuldu!

’ten dostluğa nokta! Yakışıklı oyuncu, ‘Kardeşim Benim 2’ filmine yeterli desteği vermediğini düşündüğü ’a faturası kesti! Özçivit, Boz’la olan tüm fotoğraflarını instagram’da sildi

Kardeşlik bozuldu!
Son filmleri 'Kardeşim Benim 2' ile gişede hüsrana uğrayan Burak Özçivit ile Murat Boz birbirine düşman oldu. Aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği filmin başarısızlığının faturasını İstanbul dışı galalarına katılmayan Boz'a kesen Özçivit, önceki gün da popçuyla çekilen tüm fotoğraflarını sildi.

İNKAR EDİLMİŞTİ!
Daha önce TAKVİM'in duyurduğu küslüğü her seferinde inkar eden ikiliden , son hamlesiyle de ünlü şarkıcıyla arasının bozuk olduğunu kanıtladı. 'Kardeşim Benim 2'nin ilk gişe rakamlarının öğrenildiği tarihlerde morali bozulan Özçivit, filme sahip çıkmamakla suçladığı Boz'u instagram'da takipten de çıkarmıştı. Yalnızca galada eşi Fahriye Evcen'le verdiği pozu silmeyen Özçivit, hem 'Kardeşim Benim 2'yi hem de 'la dostluğunu maziye gömdü.

GÖZLER BOZ'DA...
Bunun üzerine gözler ünlü popçuya çevrildi. Boz, geçtiğimiz günlerde "Gişeden dolayı arkadaşlık biter mi? Arkadaşlık gişe yüzünden bitecekse zaten hiç olmasın daha iyi. Fahriye de Burak da sevdiğimiz arkadaşlarımız" demişti. Israrla yakışıklı oyuncuyla küs olmadığını belirten Boz'un, son gelişme üzerine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu. Bu arada Murat Boz'un yeni filmi için hazırlıklara başladığı ve sinema filminde eşi tarafından terk edilip kızıyla yaşamını sürdüren down sendromlu bir babayı canlandıracağı söyleniyor.

AŞKLARINDAN TAKİBE DEVAM
Özçivit'le Boz sosyal medyada birbirlerini takip etmezken ile Aslı Enver takipleşmeyi sürdürüyor.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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