Kardeşlik bozuldu!

Burak Özçivit, aynı zamanda yapımcısı olduğu ‘Kardeşim Benim 2’ filminin gişede hüsrana uğramasından dolayı Murat Boz’u suçladı. Özçivit ile İstanbul dışındaki hiçbir galaya katılmayan Boz arasında soğuk rüzgarlar esiyor...