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Kalbim sahnede

Kalbim sahnede
Azra Akın, önceki gün Etiler'deydi. Güzel oyuncu, yeni projelerinden bahsetti. 'Daha Neler' adlı tiyatro oyununda oynayan Akın "Kalbim sahnede atıyor" diye konuştu. Bu arada Akın, evi için de alışveriş yaptı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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