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  1. Ünlü şarkıcı yoğun bakımda
  2. 12 bin TL’lik sokak stili

İmza oyunu bozuldu

İmza oyunu bozuldu
Oyuncu , sözleşme feshettiği şirkete karşı hukuk savaşı başlattı. İddiaya göre, Cindoruk ile "Biz Oyuncular Sahne Sanatları" adlı şirketin yetkilisi Saide Nilüfer Bıyıklı arasında 2008'de sözleşme imzalandı. Cindoruk, daha sonra sözleşmeyi feshetti. Bıyıklı, erken fesih davası açtı ve zarara uğradığını gösteren makbuzları mahkemeye sundu. Cindoruk, makbuzlardaki imzaların kendisine ait olmadığını söylese de 30 bin lira cezai şart parası ödemek zorunda kaldı. Bilirkişi incelemesinde makbuzlardaki imzaların sanatçıya ait olmadığı ortaya çıktı. Bu kez Bıyıklı hakkında 'özel belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı. Mahkeme, Bıyıklı hakkında beraat kararı verince, dosta İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf, kararı Cindoruk lehine bozdu. Böylece Cindoruk ödemek zorunda kaldığı 30 bin TL'yi geri alma fırsatı yakaladı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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