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Dostluk bakımı

Dostluk bakımı
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda DJ'lik yaptı. Öztürk'ü dinleyenler arasında Gizem Özdilli de vardı. Öztürk "Arkadaş arkadaşın make-up'ıdır (süs, makyaj)" diyerek Özdilli'ye övgüler yağdırdı.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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