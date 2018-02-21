;
Yol Durumu
  1. Yalnızlık çok üzücü
  2. Öğretmeni partneri oldu

Çiçek Ahmet

Çiçek Ahmet
Yeni filmleri 'Ailecek Şaşkınız'ın heyecanını yaşayan Ahmet Kural ile Murat Cemcir, önce sosyal medyada güldürdü. Başrollerini paylaştıkları filmleri 2 Mart'ta vizyona girecek olan ikili, önceki gün Türk Sineması'nın kült filmi 'Çiçek Abbas'taki bir sahneyi canlandırdı. Kural'ın paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.
Etiketler: ,
  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar