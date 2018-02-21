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12 bin TL’lik sokak stili

12 bin TL’lik sokak stili
Geçtiğimiz yıl dünyanın en çok kazanan modeli olan Kendall Jenner, önceki gün yine olay yarattı. Antika arabasının benzin deposunu doldururken çekilen bu kareyi instagram'da paylaşan 22 yaşındaki modelin kıyafetleri dikkat çekti. 'ın bu sade sokak stilinin değerinin tam 12 bin TL olduğu ortaya çıktı...
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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