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Mega aşk

’ın paylaştığı bu kare binlerce beğeni aldı.

Mega aşk
Baba olmak için gün sayan Tarkan, geçtiğimiz akşam eşi Pınar Tevetoğlu ile yakın dostlarının Raffles Otel'deki düğününe katıldı. Ünlü sanatçı gecede, eşiyle mutluluk pozları verdi.
Kızları olacağı konuşulan ikili, dostlarının tebriklerini de kabul etti. Gece boyunca eşinin yanından bir an bile ayrılmayan 'ı görenler "Megastar'ın aşkı da mega olur" dedi.
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